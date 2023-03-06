تفاصيل محاور التدريب التربوى للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محاور الحقيبة التدريبية التربوية للمعلمين الجدد الناجحين فى " مسابقة 30 ألف معلم "، كالتالى:

- يستمر التدريب التربوى 4 أيام.

- يتم التدريب فى المديريات التعليمية والإدارات.

- يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين وصياغة نواتج التعلم.

- اليوم الثانى يتناول استراتيجيات التدريس.

- أما اليوم الثالث، التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة.

- يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه بالنسبة لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم، سيتم تعيين الناجحين منهم بالمحافظات بعد اجتيازهم تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية، مشددًا على الإنتهاء من حركة التنقلات بهدف تسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.

وتعتبر مسابقة 30 ألف معلم، تلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، وانتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالي المستهدف 30 ألف.

وبدأ التقديم للمسابقة خلال الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية، تقدم للمسابقة 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 94961 متقدمًا، خضعوا لاختبارات تمت على 75 يوم عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان.