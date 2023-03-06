اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 08:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعطل موقع تويتر عن العمل لدى آلاف المستخدمين حول العالم.. التفاصيل

الإثنين، 06 مارس 2023 07:23 م
تعطل موقع تويتر عن العمل لدى آلاف المستخدمين حول العالم.. التفاصيل تويتر - ارشيفية
كتب مؤنس حواس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اشتكي الآلاف من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، من أنهم غير قادرين على عرض الصور على النظام الأساسى أو فتح الروابط على المنصة فى الوقت الراهن.
 
ووفقًا لـ downdetector ، تم تقديم ما يقرب من 9000 تقرير يشكو من أن Twitter لا يعمل بشكل صحيح من الساعة 4 مساءً يوم الاثنين (6 مارس)، فيما يتلقى بعض المستخدمين رسالة خطأ عندما يفتحون رابط Twitter ، تقرأ: "لا تتضمن خطة API الحالية الخاصة بك الوصول إلى فتح الصور يرجي زيارة مركز المساعدة للحصول على معلومات اكثر".
 
وحتى الآن لم يعلق تويتر على العطل.

تويتر

عطل تويتر

اخبار التكنولوجيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة