تعرف على نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمرحلة الأولى في الغربية

الغربية محمد طارق

مشروعات خدمية يتم تنفيذها على أرض الواقع لتحقق أحلام سكان قرى الريف المصرى، والتى تحققت فى لحظات منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة لتطوير قرى مصر وتوفير كافة الخدمات والحياة الكريمة لسكانها من كبار سن وسيدات وشباب وأطفال، لتصبح هذة القرى مدن من حيث الخدمات والمرافق.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم إنهاء 566 مشروعا واستمرار العمل فى 377 آخرين داخل قرى زفتى، مؤكدا على بذل أقصى جهد من أجل إنهاء كافة المشروعات داخل تلك القرى، مشيرًا إلى آنه يوجد متابعة دورية لكافة المشروعات لتسليمها فى المواعيد المحددة.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.