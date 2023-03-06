تسليم مشروعات برنامج فرصة لـ150 مستفيد تكافل وكرامة بقرى حياة كريمة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

شارك الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، في احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم مشروعات برنامج فرصة لعدد 150 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية ، في حضور الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واشرف البهنساوي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالحسينية والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجمعيات الأهلية والمستفيدين من المبادرة.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ إبراهيم عبد الغني ثم عرض فيديو عن مشروع فرصة وما تم انجازه من مبادرة حياه كريمة بقطاع التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ أن المحافظة تواصل جهودها المستمرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتحسين مستوى المعيشة له وخاصة الفئات الاقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والاسر الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل.

ومن جانبه اشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الى قيام الوزارة بتحويل مبلغ مليون و500 ألف جنية دعم نقدي لمؤسسة التكافل بالشرقية لتمويل مبادرة قرية بلا فقر بقري المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز الحسينية في شكل قروض عينية دوارة يتم خلالها توزيع المشروعات على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك بعد اجراء الابحاث الاجتماعية عليهم لبيان المستحقين منهم وتحديد المشروعات التي تناسبهم.

بينما أوضح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يهدف لتكوين شبكة من الخدمات والأنشطة التي تساهم على تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال الي الاستقلال الاقتصادي ، مشيراً إلى أن توزيع المشروعات المنفذة يتم من خلال قوافل تمكين اقتصادي تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة مع توفير التدريب اللازم على الإدارة في إطار الشمول المالي وذلك بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة" وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج التي تؤهلهم لإقامة مشروع صغير حيث تشمل المشروعات " تربية الماشية والأغنام وتجارة الأدوات المنزلية والاعلاف والملابس وغيرها من المشروعات " مقدما الشكر لمحافظ الشرقية لتذليل كافة العقبات وتسهيل اجراءات تنفيذ المبادرة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى.

قام نائب محافظ الشرقية بتسليم 11 مشروعاً للمستفيدين حيث تضمنت المشروعات عدد 3 ماكينات خياطة ومشروعين للبقالة ومشروعين للأعلاف ومشروعين للأدوات المنزلية ومشروعين لتربية الأغنام وذلك لتمكينهم من تحسين احوالهم المادية للأفضل.

وعلي هامش الزيارة لمركز الحسينية توجه نائب المحافظ لافتتاح المسجد الكبير بقرية منشأة أبو عامر وذلك بعد إحلاله وتجديده بمعرفة وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 8 مليون جنية على مساحة 900 متر عبارة عن صحن كبير وبه مصلي للرجال ومصلي للسيدات وبه مئذنة 40 متر وتم تجهيزه بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.

ونقل نائب المحافظ تهنئة محافظ الشرقية لأهالي القرية بمناسبة افتتاح المسجد، مشيداً بدور مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن .