تركيا تفرض غرامة على إيلون ماسك بعد صفقة شراء تويتر

وكالات

قال مجلس المنافسة التركي، الاثنين، إنه قرر تغريم الملياردير إيلون ماسك نسبة 0.1% من الدخل الإجمالي لتويتر في تركيا عام 2022، لأن استحواذه على الشركة تم من دون إذن المجلس.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف المجلس في بيان أن القرار سيكون قابلاً للطعن.