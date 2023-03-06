اليوم السابع
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الإثنين، 06 مارس 2023 01:00 م
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تركيا تفرض غرامة على إيلون ماسك بعد صفقة شراء تويتر

الإثنين، 06 مارس 2023 11:45 ص
تركيا تفرض غرامة على إيلون ماسك بعد صفقة شراء تويتر إيلون ماسك
وكالات

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قال مجلس المنافسة التركي، الاثنين، إنه قرر تغريم الملياردير إيلون ماسك نسبة 0.1% من الدخل الإجمالي لتويتر في تركيا عام 2022، لأن استحواذه على الشركة تم من دون إذن المجلس.

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف المجلس في بيان أن القرار سيكون قابلاً للطعن.

 


تركيا

تويتر

ايلون ماسك

مجلس المنافسة التركي



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