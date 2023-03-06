تركيا تفرض غرامة على إيلون ماسك بعد صفقة شراء تويتر

قال مجلس المنافسة التركي، الاثنين، إنه قرر تغريم الملياردير إيلون ماسك نسبة 0.1% من الدخل الإجمالي لتويتر في تركيا عام 2022، لأن استحواذه على الشركة تم من دون إذن المجلس.
وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف المجلس في بيان أن القرار سيكون قابلاً للطعن.
مشاركة
قال مجلس المنافسة التركي، الاثنين، إنه قرر تغريم الملياردير إيلون ماسك نسبة 0.1% من الدخل الإجمالي لتويتر في تركيا عام 2022، لأن استحواذه على الشركة تم من دون إذن المجلس.
وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف المجلس في بيان أن القرار سيكون قابلاً للطعن.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة