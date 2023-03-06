ترامب يهنئ مستشارته السابقة على الطلاق من زوجها "المعتوه": أصبحت حرة أخيرا

كتبت ريم عبد الحميد

هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كيليان كونواى، مستشارته السابقة فى البيت الأبيض، بقرارها الطلاق من زوجها، جورج كونواى، بعد زواج استمر 22 عاما.

وكانت تقارير قد ذكرت أن كونواى التي عملت مستشارا قانونيا للرئيس فى الفترة من 2017 حتى 2020، تستعد للانفصال عن زوجها جورج، والذى كان شديد الانتقاد لترامب، رغم عمل زوجته معه.

وقالت مجلة نيوزويك إن ترامب علق على أنباء انفصال كيليان كونواى وزوجها على منصته على السوشال ميديا، وكتب ترامب يقول: تهانينا لكيلان كونواى على طلاقها من زوجها المعتوه السيد كيليان كونواى. لقد أصبحت حرة أخيرا وتخلقت من طائر القطرس المقزز حول رقبتها.

وتابع ترامب قائلا: إنها شخص رائع، وستكون حرة الآن فى قيادة الحياة التي تستحق، ستكون حياة رائعة بدون هذا الفاشل غير الجذاب على الإطلاق بجانبها.

وكان جورج وكيليان كونواى قد تزوج فى عام 2001 وأنجبا أربعة أبناء، وكلاهما الآن محاميان متقاعد، وذكرت تقارير انهما يخططان لإنهاء زواجهما بعد سنوات من التكهن بشأن علاقتهما.

وكانت آرائهم المختلفة للغاية بشأن الرئيس ترامب محل بعض التدقيق، فى حين سبق وهاجم ترامب جورج كونواى وزعم أنه مريض عقليا. فى حين وصف كونواى ترامب بأنه سرطان على الرئاسة، ودعا الكونجرس إلى الإطاحة به.

وسبق أن وصفت صحيفة واشنطن بوست هذا الزواج بأنه يعكس مأزق سياسى أمريكى يتجلى فى تغريدات الزوج جورج المهاجمة لترامب.