ترامب يطالب بمنع استدعاء بنس للشهادة فى اقتحام الكونجرس.. والأخير يهاجم بايدن

كتبت نهال أبو السعود

طلب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، من قاضى فيدرالي منع أمر استدعاء لنائبه السابق، مايك بنس، للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 .

يستشهد محامو ترامب بامتياز تنفيذي على شهادة بنس في طلب منع أمر الاستدعاء، وقالت شبكة سي ان ان: كانت الخطوة التي اتخذها فريق ترامب متوقعة، لكنها تظهر الدافع لمنع الدائرة المقربة من الرئيس السابق من الإدلاء بشهاداتهم في أحداث اقتحام الكونجرس وجهود الغاء نتائج الانتخابات.

ووفقا للتقرير، يبحث جاك سميث، المستشار الخاص الذي يشرف على التحقيقات الجنائية لوزارة العدل بشأن ترامب، في جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 وتعامله مع المعلومات السرية، وتسعى هيئة المحلفين الكبرى للحصول على وثائق وشهادة من بنس فيما يتعلق بتمرد 6 يناير 2021 ، لكن سميث واجه بالفعل صعوبة في إقناع بنس بالتعاون مع أمر الاستدعاء، حيث رفضه نائب الرئيس السابق الشهر الماضي.

وقال بنس للصحفيين بعد حدث في ولاية أيوا: "سأحارب أمر استدعاء بايدن من وزارة العدل لكي أمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى لأنني أعتقد أنه غير دستوري ، وهو أمر غير مسبوق".

تأتي مقاومة ترامب وبنس في الوقت الذي تظهر فيه التحقيقات الفيدرالية مع الرئيس السابق ، الذي أطلق حملته الانتخابية للبيت الأبيض في عام 2024 ، بوادر تصعيد، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقاريرها أن إيفانكا ترامب ، ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر ، استدعتهما هيئة المحلفين الكبرى الشهر الماضي وأكدت التايمز أيضًا محاولة ترامب منع شهادة بنس ، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.

توضح مذكرات استدعاء بنس وإيفانكا ترامب وكوشنر رغبة هيئة المحلفين الكبرى في استخلاص المعلومات من أولئك الذين كانوا أقرب إلى ترامب في يوم أعمال الشغب في الكابيتول: بنس ، الذي واجه ضغوطًا هائلة من الرئيس السابق ترامب لمنع التصديق على انتخابات 2020 وإيفانكا ترامب ، التي كانت في المكتب البيضاوي مع والدها في ذلك اليوم وكوشنر ، الذي كان أيضًا في البيت الأبيض.