تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و849 شاحنة و388 سيارة.



وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و483 شاحنة و376 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و366 شاحنة و12 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة GEMAVA قادمة من الإمارات لشحن الفوسفات والسفينتين دليلة، الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفن الثلاث وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية، دليلة.



كما تم تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة 275 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا، بريدج.



كما استقبل ميناء السويس السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 335 سيارة بوزن 650 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1810 ركاب بموانيها.

