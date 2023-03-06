اليوم السابع
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تحريات ومعاينة لكشف ملابسات إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة بحدائق الأهرام

الإثنين، 06 مارس 2023 01:18 م
تحريات ومعاينة لكشف ملابسات إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة بحدائق الأهرام سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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 أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة سكنية اشتعل بها حريق في حدائق الأهرام، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصابين، لكشف سبب اشتعال النيران.
 
وأشار التقرير الطبي الخاص بالمصابين، إلى استقرار حالتهم الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام، على الفور انتقلت سيارات  الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة سكنية، وتمكن رجال الحماية المدنية  من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة .
أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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