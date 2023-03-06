تحريات حادث غرق مركب أسوان: المفقودون شباب كانوا فى نزهة نيلية

دلت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أن حادث غرق مركب نيلى "فلوكة" مساء اليوم، الاثنين، جاء بعد قيام مجموعة من الشباب أبناء النوبة بقرية أبو هور وأمبركاب، بالخروج فى نزهة نيلية من خلال استقلال "فلوكة" والتنزه بها فى نهر النيل.

وتعرضت المركب النيلى، للغرق بالقرب من مدينة كلابشة وعلى مسافة قريبة من محور كلابشة وسط محافظة أسوان، وذلك بعد زيادة سرعة الريح وهبوب أتربة فى تغير مفاجئ لحالة الطقس.

وتحاول الأجهزة الأمنية والمعنية المختلفة، البحث عن الشباب المفقودين، عقب غرق المركب، وترجح التحريات الأولية أن عددهم 6 أشخاص جارى البحث عنهم، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف متمركزة بأقرب نقطة للحادث، لمحاولة نقل الحالات إلى المستشفى أو المشرحة.

وشهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حادث غرق مركب "فلوكة" فى نهر النيل، وذلك بالقرب من محور كلابشة وبالقرب من مدينة كلابشة، بالتزامن مع الطقس السيئ، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود حالات غرق من عدمه فى الواقعة.

كما دفع مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بـ4 سيارات إسعاف لأقرب نقطة من موقع الحادث استعدادا لنقل أى حالات مصابة أو وفيات إلى مدينة كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى السياق، شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حالة طقس غير مستقرة بعد هبوب رياح محملة بالأتربة وعاصفة ترابية تسببت فى انعدام الرؤية خاصة على الطرق الصحراوية.

وأطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها لقائدى المركبات خاصة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وطريق أبوسمبل الدولى وكذلك المناطق الصحراوية، بسبب العاصفة الترابية وحالة عدم استقرار الطقس التى تشهدها المحافظة مساء اليوم، كما أطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها للمراكب النيلية والبواخر السياحية لتوخى الحذر خلال فترة الشبورة الترابية وانعدام الرؤية فى مجرى النيل.