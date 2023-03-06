اليوم السابع
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الإثنين، 06 مارس 2023 07:09 م
أكرم القصاص
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تحذيرات فى هونج كونج من "قوى مدمرة" نشطة بالمدينة.. ومسؤول: سنواجه بصرامة

الإثنين، 06 مارس 2023 06:56 م
تحذيرات فى هونج كونج من "قوى مدمرة" نشطة بالمدينة.. ومسؤول: سنواجه بصرامة هونج كونج
وكالات

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قال الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي كا-تشيو، اليوم الإثنين، إنها ستقمع أي محاولة لتقويض الأمن القومي، مشيرا إلى وجود "قوى مدمرة" نشطة في المدينة.
 
وفي وقت سابق اليوم، عاد رئيس إدارة المدينة من العاصمة الصينية بكين، حيث حضر افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، كما التقى برئيس مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في مجلس الدولة، شيا باولونغ.
 
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية عن لي قوله: "سنقوم بقمع صارم لأي محاولات لتقويض الأمن القومي وسلم هونج كونج والمصالح العامة، ونحمّل الجناة المسؤولية القانونية".
 
وأضاف لي أن رئيس مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في مجلس الدولة، شيا باولونغ، دعا سلطات هونغ كونغ للعمل على إدارة المخاطر، و"القضاء على التهديدات الأمنية في مهدها"، حيث لا تزال بعض "القوى المدمرة" كامنة في المدينة، بحسب قوله.

هونج كونج

الصين

الأمن القومى

قوى مدمرة



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