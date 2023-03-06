تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات واستمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين في مدينة الشروق.

المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة"، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة"، وأقرا بارتكابهم 3 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقر أحدهم بقيامه بإصطناع الكارنية المضبوط بحوزته بإستخدام برامج "الفوتو شوب" وإسكانر وطابعة بإحدى المطابع بمحافظة القليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين، وإتهموهما بالسرقة .

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال سيرهما بطريق الإسماعيلية الصحراوى بدائرة القسم، فوجئا بسيارة "بدون لوحات معدنية"، يستقلها عدد (4 أشخاص) قاموا باستيقافهما، وأدعوا بأنهم "رجال شرطة " وطلبوا تراخيص السيارة وعقب ذلك قاموا بتفتيش السيارة واستولوا منها على "مبلغ مالى - هاتف محمول " وتراخيص السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم وتبين ضبط الاثنين الآخرين على ذمة قضية أخرى، وبحوزتهم (كارنية خاص بإحدى الجهات "مزور " - هاتف محمول - طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).