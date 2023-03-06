تجديد حبس المتهم بقتل شخص لسرقته في حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس المتهم بقتل شخص داخل شقته لسرقته 15 يوما على ذمة التحقيق.

جثة شخص . وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف لغز العثور علىداخل شقة سكنية فى حلوان، وتبين أن القتل بدافع السرقة وتم نقل الجثة إلى المستشفى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص مصاب بالرأس بعد تعدى عليه أبن أخيه بعد سرقة 800 جنيه وتم التحفظ عليه ويقوم رجال المباحث بالتحقيق معه، للوقوف على ملابسات الواقعة.