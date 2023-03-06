تايوان ترصد 10 طائرات عسكرية صينية و4 سفن حربية فى جميع أنحاء الجزيرة

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها تتبعت 10 طائرات عسكرية صينية وأربع سفن بحرية حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة تايوان نيوز المحلية عن بيان للوزارة القول إنه من بين طائرات الجيش الصينى، حلقت طائرة شنشي Y-8 الحربية المضادة للغواصات وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز Harbin BZK-005 في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.
ووفقًا لوزارة الدفاع الوطني، لم تعبر أي طائرة تابعة للجيش الصيني خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت، وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة الطائرات والسفن الصينية.
وكان المجلس التايوانى للشئون الصينية، دعا، بكين إلى مواجهة الحقيقة بأن جانبي مضيق تايوان لا ينتميان إلى بعضهما البعض، وذلك ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الصيني لى كه تشيانج أعاد خلالها التأكيد على التزام بكين بـ"مبدأ الصين الواحدة" في علاقاتها مع تايوان.
وطالب المجلس - في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية لتايوان "سي إن إيه" في نسختها الإنجليزية- الصين باحترام المفاهيم الأساسية للشعب التايواني المتمثلة في حماية السيادة والديمقراطية والحرية لبلادهم.
وأشار المجلس إلى أن الصين يجب أن تتعامل مع تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية وتتضمن احترام الطرفين، وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية لإقامة تفاعلات إيجابية بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء الصيني قد صرح - في تقرير عن نشاط حكومته خلال افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني السنوى - بأن بكين تتمسك بمبدأ "الصين الواحدة"، الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.
كما أكد لي على معارضة بكين لاستقلال تايوان، مشددا على رغبة الصين في تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان ودفع عملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين، موضحا أن بكين عازمة على تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعاون عبر المضيق وتحسين الأنظمة والسياسات التي تسهم في رفاهية مواطني تايوان.
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