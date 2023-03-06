اليوم السابع
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بدء انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بحضور 3 آلاف و430 مهندسا

الإثنين، 06 مارس 2023 05:48 م
بدء انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بحضور 3 آلاف و430 مهندسا نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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بدأت فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة حاليا بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور 3430 مهندسا، ويعد حضور هذه الجمعية هو الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة، وكانت الجمعية قد تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانونى.

 

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2022م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023م، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

 

 

 


نقابة المهندسين

عمومية نقابة المهندسين

ميزانية نقابة المهندسين



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