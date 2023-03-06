بابا الفاتيكان عن غرق سفينة مهاجرين: لا بد من إيقاف المتاجرين بالبشر

فاطمة شوقى

أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن ألمه من أجل ضحايا مأساة كوترو، بمحافظة كروتونى (مقاطعة كالابريا) بإيطاليا، قائلا: "فليتم إيقاف المتاجرين بالبشر، لكيلا يستمروا في التصرُّف بحياة كثير من الأبرياء"، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في هذه الأيام، غالبًا ما توجه فكري نحو ضحايا حادث القطار في اليونان: كثيرون منهم كانوا طلابًا شباب، أصلى من أجل الموتى وأنا قريب من الجرحى، ومن عائلاتهم، فلتعزيهم العذراء مريم".

وأضاف البابا "أعبر الآن عن ألمي للمأساة التي حدثت في مياه كوترو، بالقرب من كروتوني. اُصلي من أجل ضحايا غرق السفينة الكثيرين ومن أجل عائلاتهم وجميع الناجين، كما أعرب عن تقديري وامتنانى للسكان المحليين وللمؤسسات على تضامنهم واستقبالهم تجاه هؤلاء الإخوة والأخوات، وأجدد ندائي للجميع لكيلا تتكرر المآسي المماثلة.

وأكد بابا الفاتيكان "ليتم إيقاف المتاجرين بالبشر، لكيلا يستمروا في التصرّف بحياة الكثير من الأبرياء، ولا تتحولنَ رحلات الرجاء أبداً إلى رحلات موت ولا تُلطخن هذه الحوادث المأساوية بالدماء بعد الآن مياه البحر الأبيض المتوسط الصافية، فليمنحنا الرب القوة لكي نفهم ونبكي".

وعثرت السلطات الإيطالية على جثتى طفلين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 70، بينهم 16 طفلا ، تم انتشالهم من غرق السفينة الذى وقع الأحد الماضى قبالة سواحل كروتونى، كالابريا بجنوب إيطاليا، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على جثتى طفلين، أحدهما يبلغ من العمر ثلاث سنوات والآخر بين 12 و13 عامًا، على شاطئ قريب من المكان الذى حدثت فيه مأساة غرق السفينة.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى أن الحكومة الإيطالية ستعقد اجتماعا لمجلس الوزراء بالقرب من بلدة ساحلية جنوبية حيث انجرفت عشرات الجثث إلى الشاطئ بعد تحطم سفينة مهاجرين فوق الصخور الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه، حتى الآن، تم التعرف على 56 جثة من أصل 70 تم العثور عليها، معظمها لأفغان وإيرانيين وباكستانيين وسوريين، بينما يُخشى البحث عن ما بين 27 و47 شخصًا مفقودًا، بالإضافة إلى ذلك، تم إنقاذ 81 شخصًا على قيد الحياة.

ووقع حطام السفينة، الذى حقق فيه مكتب المدعى العام، فجر الأحد الماضى عندما غرق البارجة الخشبية التى أبحر فيها نحو 180 مهاجرا، وفقا للناجين، قبالة ساحل كالابريا، فى بحر هائج للغاية.