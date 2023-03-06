اندبندنت: المملكة المتحدة تستعد "لأبرد درجة حرارة فى 2023" 10 تحت الصفر

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المملكة المتحدة من المقرر أن تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج يوم الإثنين، حيث تستعد البلاد لـ"أبرد درجة حرارة في العام"، بينما تمتد الأجواء الجليدية إلى أجزاء أكثر من شمال وشرق إنجلترا، بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا أصفر اللون بعد وصول هواء القطب الشمالي.

ومن المرجح أن يتراكم ما يصل إلى 5-10 سم من الثلوج فوق شمال اسكتلندا، التي تشهد أجواء باردة منذ يوم الأحد مع مخاوف من انخفاض درجات الحرارة إلى -10 درجة مئوية.

وفي مناطق أخرى ، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة قريبة من نقطة التجمد حيث يتجه المطر والصقيع والثلج ببطء نحو الجنوب ، بينما من المتوقع أيضًا أن تكون درجات الحرارة منخفضة.

وستشهد منطقة لندن الكبرى درجة حرارة قصوى تبلغ 7 درجات مئوية بينما يمكن أن تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى 0 درجة مئوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية ، كريج سنيل ، إن ما يصل إلى 20 سم من الثلوج يمكن أن تتساقط على أرض مرتفعة ، ويمكن أن تصل إلى 10 سم في المناطق المنخفضة.

ومن منتصف ليل الأحد ، انتشر الثلج والجليد إلى شمال غرب إنجلترا وشمال شرق اسكتلندا ويمكن أن يزحف أكثر على الساحل الشرقي حتى هال يوم الثلاثاء.

أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تنبيهًا للطقس البارد ووضعت شمال شرق إنجلترا وشمال غرب إنجلترا ويوركشاير تحت مستوى إنذار من المستوى الثالث ، مع بقية إنجلترا في المستوى الثاني.