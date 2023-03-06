اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اندبندنت: المملكة المتحدة تستعد "لأبرد درجة حرارة فى 2023" 10 تحت الصفر

الإثنين، 06 مارس 2023 01:33 م
اندبندنت: المملكة المتحدة تستعد "لأبرد درجة حرارة فى 2023" 10 تحت الصفر أجواء باردة
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المملكة المتحدة من المقرر أن تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج يوم الإثنين، حيث تستعد البلاد لـ"أبرد درجة حرارة في العام"، بينما تمتد الأجواء الجليدية إلى أجزاء أكثر من شمال وشرق إنجلترا، بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا أصفر اللون بعد وصول هواء القطب الشمالي.

 

ومن المرجح أن يتراكم ما يصل إلى 5-10 سم من الثلوج فوق شمال اسكتلندا، التي تشهد أجواء باردة منذ يوم الأحد مع مخاوف من انخفاض درجات الحرارة إلى -10 درجة مئوية.

 

وفي مناطق أخرى ، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة قريبة من نقطة التجمد حيث يتجه المطر والصقيع والثلج ببطء نحو الجنوب ، بينما من المتوقع أيضًا أن تكون درجات الحرارة منخفضة.

 

وستشهد منطقة لندن الكبرى درجة حرارة قصوى تبلغ 7 درجات مئوية بينما يمكن أن تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى 0 درجة مئوية.

 

وقال خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية ، كريج سنيل ، إن ما يصل إلى 20 سم من الثلوج يمكن أن تتساقط على أرض مرتفعة ، ويمكن أن تصل إلى 10 سم في المناطق المنخفضة.

 

ومن منتصف ليل الأحد ، انتشر الثلج والجليد إلى شمال غرب إنجلترا وشمال شرق اسكتلندا ويمكن أن يزحف أكثر على الساحل الشرقي حتى هال يوم الثلاثاء.

 

أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تنبيهًا للطقس البارد ووضعت شمال شرق إنجلترا وشمال غرب إنجلترا ويوركشاير تحت مستوى إنذار من المستوى الثالث ، مع بقية إنجلترا في المستوى الثاني.

 

 


بريطانيا

المملكة المتحدة

الصقيع فى بريطانيا

سقوط الثلج

إنجلترا

يوركشاير



الموضوعات المتعلقة

بوسطن تحت الصفر.. عاصفة ثلجية شتوية تغطى الولاية الأمريكية

الأحد، 05 مارس 2023 06:00 ص

الجليد يغطى أمريكا.. عاصفة ثلجية تضرب كاليفورنيا

السبت، 04 مارس 2023 06:00 ص

عواصف رعدية.. حمام سباحة يحاكى أجواء الطقس الممطر فى منتجع بإيطاليا.. فيديو

الأربعاء، 01 مارس 2023 07:00 م

الأرصاد الأمريكية تحذر من سلسلة عواصف وأعاصير جديدة على غرب وشمال البلاد

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:35 ص

أسوشيتدبرس: 120 ألف منزل بلا كهرباء بسبب عاصفة ثلجية مميتة فى كاليفورنيا

الأحد، 26 فبراير 2023 09:50 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة