انتشال جثة شخص سقط في حفرة نتيجة التنقيب عن آثار بالإسماعيلية.. صور

كتب - السيد فلاح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من انتشال جثمان شخص سقط بحفرة نتيجة التنقيب عن آثار، بقرية البلابسة، وبمشاركة معدات مجلس ومدينة أبو صوير والشرطة وبإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من نائبة يفيد، بسقوط مواطن يدعي "وحيد .ر.إ"، 36 سنة، مقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، خلال تنقيبه عن آثار بقرية البلابسة بالإسماعيلية، وعلي الفور قامت قوات الحماية المدنية باامحافظة، باستخراج الجثمان، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.