"الوعى الأثرى" بمنطقة آثار الفيوم ينظم محاضرة عن أهم الملوك فى مصر القديمة

الفيوم رباب الجالى

نظمت إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بقيادة الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثرى زيارة لمدرسة الفنية بنات بالحادقة وتم عمل محاضرة أثرية حول "أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم" وإلقاء الضوء على أهمية منطقة ماضى الأثرية وتم عرض صور للمنطقة وأهم الاكتشافات الأثرية التى تمت بها، كما تناولت الإدارة الحديث عن أهم الملوك فى مصر القديمة ودوهم فى إقرار نظام الحكم فى البلاد وأهم آثارهم والألقاب التى تقلدوها .

وتناولت المحاضرة الملك رمسيس الثانى لما كان يتمتع به من شهرة عظيمة، ويعتبر أهم ملوك مصر القديمة لم تركة من آثار عظيمة تحكى تاريخ وعظمة الحضارة المصرية القديمة، كما قامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تناولت مظاهر الحضارة المصرية القديمة تحت اشراف مدرسات التربية الفنية.

وكانت نظمت إدارة الوعى الأثري بمنطقة اثار الفيوم برئاسة الدكتور على البطل مدير عام اثار الفيوم، زيارة علمية وأثرية لطلاب وطالبات كلية الآداب قسم التاريخ الى منطقة هرم هوارة وهرم اللاهون تحت إشراف الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري.

وقامت مديرة إدارة الوعى الأثري بشرح هرم هوارة وابراز اهمية المنطقة الاثرية وشرح اهميتها التاريخية كما تم الحديث عن أهم الاكتشافات الأثرية التى تمت بمنطقة هرم اللاهون وأهم البعثات التى عملت بالمنطقة وتناولت بالشرح التعريف بالملك سنوسرت الثانى، رابع ملوك الأسرة الثانية عشر، وصاحب هرم اللاهون واهم أعماله حيث أن هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثانى من الأسرة 12، من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتى تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم.

ولفتت إلى أن الهرم مكسوا بالحجر الجيرى ويبلغ ارتفاعه 48 متراً وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله فى الجانب الجنوبى عكس بقية الأهرامات المصرية.



الطالبات خلال الندوة