"الوطني لرصد المتبقيات" يضيف كود QR لشهادات التحاليل لتأمين النتائج

كتبت أسماء نصار

يواصل المعمل المركزي للمبيدات تنفيذ خطته للتحول الرقمي في إطار توجهات الدولة المصرية لرقمنة الخدمات الحكومية لتيسير المعاملات وكسر حواجز الروتين.

وقال الدكتور شكر عبد السلام إن المعمل بدأ في تطبيق نظام جديد لزيادة تأمين شهادات التحاليل الصادرة عن المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية، بارفاق كود الاستجابة السريعة QR بالشهادات لتمكين الجهات المعنية من الكشف على الشهادا والتأكد من سلامتها بسهولة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، واكتشاف اي تلاعب فيها من خلال ربط كود الـ QR المطبوع على الشهادات، بقاعدة البيانات الرقمية المؤمنة في المعمل والتي كانت بداية الانطلاقة للتحول الرقمي في معامل مركز البحوث الزراعية

وأكد شكر على أن تطبيق نظام كود الاستجابة السريع بالشهادات يفيد عملاء المعمل أيضا في حالة تعرض الشهادة لأي من عوامل التلف، حيث يتيح كود الـ QR للعميل وأي شخص يرغب في الاطلاع على بيانات الشهادة من الحصول على صورة إلكترونية موثقة ومؤمنة تتضمن المعلومات الأساسية بالشهادة، وهو ما يرفع من ثقة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية في منظومة التحاليل بالمعامل المختصة في مصر.

وتابع عبد السلام " أن المعمل المركزي للمبيدات يحرص على أن يكون سباقا في تطبيق كل ماهو جديد ومفيد لمنظومة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأن المعمل بادر منذ نهاية عام 2020 بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ومؤمنة في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي في التعاملات الإدارية وخفض نسبة تدخل العنصر البشري في منظومة الإدارة بهدف تقليل معدل الخطأ، وتحقيق عنصر السرعة في إنجاز المهام بعيداً عن التعاملات الورقية الروتينية".