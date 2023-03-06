النيابة الإدارية تتيح وثيقة التعارف عبر الموقع الرسمى للمتقدمين لوظيفة معاون

كتب عبد الله محمود

أتاحت النيابة الإدارية لكل من تخلف أو تعذر عن التسجيل الإلكتروني، لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، للمتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، القيام بإجراءات التسجيل إلكترونياً، تحميل نسخة وثيقة التعارف (ملف pdf) المتاحة من خلال الموقع الرسمي للنيابة الإدارية عبر الرابط التالي:

https://apsys.app/assets/introdocument2022.pdf

كما حددت النيابة الإدارية شرط استيفاء كافة بياناتها يدويًا بمعرفة المتقدم بعناية والتوقيع عليها وتصويرها بعدد خمس نسخ، على أن يتم تقديمها مرفقًا بها المستندات المطلوبة بالإعلان، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية في اليوم المخصص لكل جامعة وفق الجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمنشور على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع فيسبوك، وحساب النيابة الإدارية الرسمي على منصة انستجرام.