اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة الإدارية تتيح وثيقة التعارف عبر الموقع الرسمى للمتقدمين لوظيفة معاون

الإثنين، 06 مارس 2023 10:16 م
النيابة الإدارية تتيح وثيقة التعارف عبر الموقع الرسمى للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاحت النيابة الإدارية لكل من تخلف أو تعذر عن التسجيل الإلكتروني، لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، للمتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، القيام بإجراءات التسجيل إلكترونياً، تحميل نسخة وثيقة التعارف (ملف pdf) المتاحة من خلال الموقع  الرسمي للنيابة الإدارية عبر الرابط التالي:
 
https://apsys.app/assets/introdocument2022.pdf
 
كما حددت النيابة الإدارية شرط استيفاء كافة بياناتها يدويًا بمعرفة المتقدم بعناية والتوقيع عليها وتصويرها بعدد خمس نسخ، على أن يتم تقديمها مرفقًا بها المستندات المطلوبة بالإعلان، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية في اليوم المخصص لكل جامعة وفق الجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمنشور على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع فيسبوك، وحساب النيابة الإدارية الرسمي على منصة انستجرام.

النيابة الإدارية

وثيقة التعارف

الموقع الرسمي

التسجيل الالكتروني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة