المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 51 لفافة هيروين وكيس شابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت ، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ا" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم فى الحشيش المخدر وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.