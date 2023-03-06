المشدد 6 سنوات لسيدة وعاملين بتهمة الاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثانى سوهاج عن اتجار المتهمين فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والهيروين وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 47 كيس شابو كانت معدة للبيع و31 كيس هيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم ثانى سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.





