القمح فى خطر.. موجة جفاف فى أستراليا تهدد بتفاقم أزمة الغذاء العالمية

وكالات

فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من أزمات كبيرة فيما يتعلق بالغذاء، جراء الأزمة الأوكرانية، تبدو الأمور مرشحة للتفاقم بصورة كبيرة فى المرحلة المقبلة، مع ارتفاع وتيرة الجفاف فى أستراليا، والتى تعد ثانى أكبر دولة مصدرة للقمح فى العالم.

وبحسب المكتب الأسترالى لاقتصاديات الزراعة والموارد "أباريس"، أنه من المرجح أن تنخفض الصادرات إلى 22.5 مليون طن فى السنة المالية 2023-2024، من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 28 مليون طن فى السنة المالية 2022-2023، فى حين من المقرر أن ينخفض الإنتاج من 39.2 مليون طن إلى 28.2 مليون طن.

وأوضح أن زيادة الإنتاج فى أستراليا كانت بسبب الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع العودة إلى ظروف أقل ملاءمة وأكثر جفافا فى الأشهر المقبلة.

وساعدت إمدادات القمح من أستراليا فى الحد من الأسعار العالمية العام الماضى بعد أن أدى الغزو الروسى لأوكرانيا إلى تعطيل الشحنات ورفع أسعار الحبوب إلى مستوى قياسي.