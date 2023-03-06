الشيخ أمين الدشناوى يحيي الليلة الختامية لمولد سيدي أبو الحجاج الأقصرى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع"، فعاليات الليلة الختامية لمولد سيدي أبو الحجاج الأقصرى ، حيث أحيا الليلة المداح الشهير أمين الدشناوى ، وسط حضور المئات من الأهالي من مختلف أرجاء الأقصر ومدن الصعيد.

وقدم الشيخ المداح أمين الدشناوى، خلال الإحتفالية عدد من القصائد الدينية في حب رسول الله، وآل بيت رسول الله، وسط تنظيم حلقات الذكر والمديح.

فيما شهد ضريح العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، إقبالا كبيرا من الضيوف والأحبة في آل بيت رسول الله، بجانب تنظيم حلقات المديح والذكر في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجانب الدعوات وتلاوة القرآن الكريم داخل المسجد والضريح.

ومن جانبه صرح إيهاب صبرى الحجاجى، ابن الأسرة الحجاجية وأحد المنظمين، إن الاحتفالات فى كل عام تكون مظاهرها موجودة فى كافة منازل الأسرة الحجاجية أحفاد القطب سيدي أبو الحجاج الأقصرى، حيث تم خلال السنوات الماضية منع خروج موكب الاحتفال المسمى بـ"الدورة" لمنع التزاحم بين المواطنين، حيث تتقدم الأسرة الحجاجية للجميع بالتهاني لجميع أبناء الأقصر بقدوم المولد.

ويضيف إيهاب الحجاجى لـ"اليوم السابع"، أن العائلة الحجاجية استعدت بصورة كبيرة لفعاليات الاحتفالية بالترتيب لاستقبال الزوار في دواوينهم ومنازلهم وسط أجواء مميزة إحتفالاً بالمولد السنوى، وذلك بعد توقفه لعدة سنوات مضت لظروف أزمة فيروس كورونا، كما سيتم تنظيم فعاليات من قبل أبناء منطقة المنسية حول المسجد للإحتفال بالمولد على طريقتهم السنوية بليالي الذكر والمديح النبوى، موضحاً إنه تقرر إلغاء المولد ومظاهر الاحتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية لخدمة وحماية الجميع، حيث إنه مع قدوم ليلة النصف من شعبان في كل عام تأتى الذكرى السنوية لاحتفالات مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، وتقرر منع الاحتفالات ودورة المولد، حيث سيتبادل الأهالي التهاني والاحتفالات بالمولد هذا العام فى منازلهم.

أما عن تاريخ ضريح الإمام أبو الحجاج الأقصرى فيقول إيهاب صبري الحجاجي عضو مجلس إدارة جمعية الشباب الحجاجى، أنه الضريح يتميز بطابع خاص، حيث أنه يحتوى على أعمدة أثرية ويضم أجزاءً من معبد الأقصر، الأمر الذى جعل ضمه لوزارة الآثار أمرا حتميا، ويستقبل ضريح أبو الحجاج بالأقصر، بشكل يومى الآلاف من المواطنين، الذين يقومون بتوزيع الخبز الصغير والأرز باللبن والتمر على مريديه، كما تقصده العروس قبل زفافها لطلب البركة بأهل الله الصالحين، ويتميز المسجد والضريح الذي مضى على بنائه أكثر من 8 قرون، بشكله الفريد وتوسطه لكتلة أثرية فريدة يقصدها السياح من مختلف البلدان جعله يخطف أنظار السياح القاصدين لزيارة معبد الأقصر، وتحول لدى الكثير منهم إلى فقرة رئيسية ضمن برامجهم لزيارة آثار مدينة الأقصر، حيث أنه قيمة تاريخية وأثرية تخطف عيون الوافدين إلى معبد الأقصر، للبحث فى تاريخ هذا المسجد والسبب وراء وجوده فى أحضان معبد الأقصر بهذا الشكل.