السيطرة على حريق فى حوشين بسبب ماس كهربائى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوشين بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، وتم إخماده دون حدوث إصابات بشرية وإنحسرت التلفيات فى إحتراق كمية من البوص، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قدد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بقرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلته بأحد الأحواش وأمتد لحوش أخر وتمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بنشوب حريق بحوش بناحية الجلاوية دائرة مركز ساقلته حيث تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعو عزت ل م ا 49 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وإمتد لحوش مجاور ملك المدعو ثروت ز ق ج 54 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالكي الحوشين بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافا باحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.



