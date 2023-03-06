السجن 30 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 18227 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أبو ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3272 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة المتهم نبيل ع ، 37 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 17 اكتوبر من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة ابوحماد، قد أحرز بقصد الاتجار جوهر البانجو (القنب) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه في دائرة مركز شرطة ابوحماد .

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة فيما عثر بحوزته على ثلاثون لفافة كبيرة الحجم من جوهر البانجو (القنب) المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة ابوحماد،وعثر بحوزته علي سلاح ناري بندقية آلية و12 طلقة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.