السجن 15 و10 سنوات للمتهمين بقتل موظف بالمحليات خلال مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، المتهمين في قضية مقتل موظف بالمحليات، خلال مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وذلك بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الرابع بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 6640 جنايات قسم شرطة اول الزقازيق لسنة 2022، ليوم الجمعة 24 يونيو من العام الماضي، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين: مجدي ب م ح، وفريد ع ب م، ومحمود م م ر، وبخيت م م م، وأحمد ع م ع، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة استعراض القوة في مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن مقتل المجني عليه محيي الدين م، 51 سنة، موظف بالمحليات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه في مشاجرة بين عائلتين في دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما تبين وجود خلافات قديمة بين العائلتين منذ عدة سنوات وأن الطرفين سبق وحرروا عدة بلاغات ضد بعضهم في قسم الشرطة، قبل أن يتجدد الخلاف وتنشب مشاجرة إثر تجدد الخلافات بين المجني عليه ونجليه (طرف أول)، وبين المتهمين الأول والثاني والثالث (طرف ثان)، ما أسفر عن مقتل المجني عليه بعدما أصيب بضربة في رأسه.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6640 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة قررت غحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.