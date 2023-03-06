السجن المشدد 5 سنوات لموظف لحيازته 50 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد على عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "ع.م.م"، وغرامة مالية قدرها مائتى ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 26707 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ع.م.م" السن 40 عاما موظف بأحد الجرائد، ومقيم بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار وحال تواجده داخل سيارة بدائرة قسم المنتزه أول، وبتفتيش شخص المتهم عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة محل البلاغ، تبين وجود كيس ملون أسفل دواسة السيارة ويحوى على عدد 49 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطة لتخزين وترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة، قررت حبسه على ذمة القضية، وتبين من تقرير المعمل الكيميائى أن المواد المضبوطة لمخدر الحشيش وزنت خمسة كيلو جرام.

وأمرت النيابة بحالة المتهم إلى المحكمة لارتكابه الجناية طبقا لمواد القانون ولذلك بعد الاطلاع على المادة 3/2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.