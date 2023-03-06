الساعة الثالثة عصرا.. آخر موعد للتسجيل الإلكترونى لوظيفة معاون نيابة إدارية

كتب عبد الله محمود

تغلق هيئة النيابة الإدارية اليوم باب التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للنيابة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث.

وكانت النيابة الإدارية حددت موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس الحالي، والذى تم مده يوم آخر ينتهى عصر اليوم.

ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى:

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الالكتروني، 5 نسخ.

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.