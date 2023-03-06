الرواق الأزهرى يواصل ندواته بمراكز شباب العريش لتصحيح المفاهيم لدى النشء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تجددت فعاليات برنامج الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف بمركز شباب مدينة العريش التابع لإدارة شباب العريش.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الفعاليات تضمنت حديث للشباب المشاركين القاه الشيخ حسن صالح العلاوى من علماء الأزهر الشريف خلال ندوة تصحيح المفاهيم لدى النشء و الشباب و الأسرة و التعريف بالقيم و الاخلاقيات الدينية و اهمية دراسة القرآن و فضائل حفظ القرآن.

شارك فى حضور الفعاليات حسن فوزى عضو إدارى رواق العلوم الشرعية و العربية وأحمد محمد عضو تقنى متابعة و أسماء احمد حسينى العضو العلمى لرواق العلوم الشرعية و العربية و حسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الأزهري بشمال سيناء .

وقال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالشباب والرياضة بشمال سيناء، إن اللقاءات تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون العلمى والثقافى بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، فى مجال التوعية الدينية للشباب والنشء، وتعقد على مستوى الأندية و مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب و الرياضة، لنشر الوعى الدينى والمجتمعى المستنير حول العديد من القضايا، بإشراف وبشرى أحمد منسقة رواق الأزهر بالإدارة و ناصر العزازى مدير المركز .

واشاد حسن صالح المعلاوى مدير الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر، بأهمية دور وزارة الشباب والرياضة فى توعية الشباب و مشاركتهم المجتمعية، وغرس قيم الانتماء لديهم، والاستماع إلى رؤاهم ومشاركتهم فى صناعة القرار فى شتى المجالات، من خلال تعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء، وألا يترك الشباب فريسة لأجندات تستهدف نزع هويتهم وتجويف عقولهم ووصم تراثهم وماضيهم.

وقال إنه سيتم تكثيف الحملات التوعوية المجتمعية لرفع الوعى لدى فئات الشباب، مؤكدا أن الأزهر وعلمائه مستمرون فى دورهم بالمشاركة فى هذه الحملات.

وأشار إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف يستهدف الوعى لدى الشباب والنشء ومنع محاولات خارجية من التلاعب بعقول الشباب واستقطابهم، وتعزيز هويتهم الوطنية.

وقال إنه تتواصل لقاءات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بعنوان "الدين والأخلاق" لافتا إلى أنه سبق وتم عقد ندوة بمركز شباب الكوثر بمدينة الشيخ زويد بمشاركة أكثر من 65 طليع وطليعة، ويهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم لدى النشء والشباب والأسرة بالقيم والأخلاقيات الدينية والانتماء والسلام بين الطلائع، نشر الفهم الصحيح لتعاليم الاسلام السمحة طبقا للمنهج الأزهري الوسطى والبعد عن المفاهيم المغلوطة.

وأضاف أنه يأتى البرنامج فى إطار تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز التعرف بالقيم والأخلاقيات لدى الشباب والنشء، والذى يعد وسيلة للتواصل القادر على مواجهة التحديات المعاصرة، بإيمان راسخ وفكر سليم من خلال إقامة ورش عمل، وعقد مؤتمرات، وندوات مشتركة، وملتقيات فكرية وتوعوية لكافة فئات المجتمع.