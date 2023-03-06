اليوم السابع
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الإثنين، 06 مارس 2023 03:22 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

الإثنين، 06 مارس 2023 02:14 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، كلا من اللواء محمد محمود الطنطاوى، للتعزية فى وفاة وزير المالية الأسبق الدكتور محيى الدين الغريب، والعميد عمرو مدحت على، للتعزية فى وفاة السيدة منى أنور سلام، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

 


الرئيس عبدالفتاح السيسى

الدكتور محيى الدين الغريب

وفاه الدكتور محيى الدين الغريب

وفاة السيدة منى أنور سلام



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