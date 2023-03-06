الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، كلا من اللواء محمد محمود الطنطاوى، للتعزية فى وفاة وزير المالية الأسبق الدكتور محيى الدين الغريب، والعميد عمرو مدحت على، للتعزية فى وفاة السيدة منى أنور سلام، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.