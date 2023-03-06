الذهب بـ1850 جنيها واقتصادية قناة السويس تلتقى البعثة البريطانية.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من أهم الأخبار الاقتصادية اليوم في النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع، على رأسها أسعار الذهب اليوم في مصر في مستهل تعاملات الأسبوع تحركا ملحوظا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1850 جنيها للجرام في تعاملات اليوم في حين يسجل سعر الذهب عالمياً 1849 دولار في التداولات الفورية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1586 جنيها.

عيار 21 سجل 1850 جنيها.

عيار 24 سجل 2114 جنيها.

الجنيه الذهب 14800 جنيه.

كما استعرض تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي العربي، لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة ما بين تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفرضت ضغوطًا على موازنات الدول، مما يتطلب تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.

قال الوزير، في لقائه مع وفد صندوق النقد العربي، إننا لدينا فرص استثمارية واعدة وجاذبة للقطاع الخاص، في مختلف المجالات خاصة الصديقة للبيئة ومنها الأمونيا والهيدروجين الأخضر وقطاع توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وفتح آفاق رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، على النحو الذي يضمن توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تخفيف الأعباء ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

واستعرضت النشرة استقبال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد البعثة التجارية البريطانية إلى مصر في ضوء الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وأماني عيسوي، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية، وجاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وعدد من أصحاب الشركات البريطانية العاملة في صناعات الوقود الأخضر وتحلية المياه، وغيرها، وذلك بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية في هذه القطاعات.

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم مشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الأربعاء، في البرنامج التثقيفي الذي تنظمه شركة Competent Boards الكندية المتخصصة فى تنظيم البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي.

ويلقي محيي الدين محاضرة ضمن البرنامج الذي يتناول القواعد الحاكمة للممارسات البيئية والمناخية للشركات والقطاع الخاص، ومتطلبات الإفصاح، فضلًا عن توضيح استراتيجيات السباق نحو صافي الانبعاثات الصفرى، وآليات الحفاظ على المناخ والتنوع البيولوجي.

وأخيرا قال مختار توفيق رئيس مصلحة لضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ خطة لتكثيف التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مع استمرار قيامها بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريب والمدني للوقوف على المشكلات التى تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم .

وأشار مختار توفيق إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني علي التعاون بين مصلحة الضرائب وأفراد المجتمع الضريبي، مؤكدًا أنه لا توجد أعباء مالية إضافية للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وأن المأموريات تقوم حاليًا وحتى 30 أبريل 2023 بتسجيل الممولين علي منظومة الفاتورة الإلكترونية مجانا.