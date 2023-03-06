وأضاف إيفانوف - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إنه بالإضافة إلى الهند نعمل أيضًا على مسودة اتفاقيات حكومية تتضمن تبسيطاً متبادلاً لنظام التأشيرات مع سوريا وأنجولا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين.

وفي وقت سابق، كشف إيفانوف أن روسيا تعمل على اتفاقيات السفر دون تأشيرة مع 11 دولة هي البحرين وعمان والسعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهاييتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباجو.

وفى موسكو، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الكرملين سيعلن عن الزيارة المحتملة للرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا في الوقت المناسب والمحدد لها.

وقال بسيكوف للصحفيين، تعليقا على تقارير صحفية بأن الأسد سيزور روسيا منتصف مارس الجاري، اليوم الاثنين: "يتم التحضير حاليا للعديد من زيارات العمل الرسمية وهذه عملية مستمرة، ويعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:"كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق".

وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصدر في الرئاسة الروسية، أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا منتصف شهر مارس الحالي.