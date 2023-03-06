الخارجية الأمريكية: الهند تقوم بدور مهم في حل الأزمة الأوكرانية الروسية

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أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة تعتبر علاقاتها مع الهند واحدة من أهم علاقاتها الثنائية، وأن الهند شريك مهم للولايات المتحدة في عدد من المجالات، ولديهما رؤية مشتركة بشأن منطقة "الأندو/ باسيفيك" حيث تتفقان على ضرورة أن تكون هذه المنطقة منطقة حرة ومفتوحة، وأن يكون هناك نظام دولي يستند إلى القانون.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في معرض تصريحات أدلى بها خلال زيارته لنيودلهي إن الهند لديها " أجندة طموحة " بالنسبة لرئاستها لمجموعة العشرين، وإن رئيس الوزراء الهندى كان واضحا حينما حدد موقف الهند بشأن الصراع فى أوكرانيا بقوله " إن هذا الوقت ليس وقت حرب ، وأن حل هذا الصراع يتعين أن يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة " .

وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية " إننى أعتقد أن الهند قامت بدور مهم فيما يتعلق بهذا الشأن ، وأن الولايات المتحدة تشاركها القيم التي تؤمن بها".

وفى معرض رده على سؤال بشأن علاقات الهند مع روسيا وقيامها بشراء بترولى روسى ، أشار نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن بلاده كانت قد ذكرت أن كل دولة تتخذ قرارها بنفسها بالطريقة التى تناسبها.