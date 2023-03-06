الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هم (مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، مرضى التليف الرئوي، حالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من الحركة والسفر، الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكلوي، والأورام، الحوامل وخاصة في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، المصابون بالزهايمر، والمرضى النفسيين طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة)، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحجالإثنين، 06 مارس 2023 12:40 م
المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
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