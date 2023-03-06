وقال العوادى - في مقابلة مع قناة "الإخبارية" العراقية اليوم الاثنين ، إن مصر تعتبر واحدة من أهم المفاتيح في العالم العربي والشمال الأفريقي بسبب المميزات التي تتمتع بها في كثير من المجالات سواء من الناحية الأمنية أو العسكرية أوالاقتصادية أو دورها الفعال والريادي على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى يعي أهمية مصر الكبرى لأنها تعد إحدى المحطات المهمة التي من الضرورة الانفتاح عليها وتعزيز التعاون معها في مجمل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية من خلال الدبلوماسية المنتجة والشراكة المستدامة والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات من بينها البناء والإعمار والبنى التحتية.

وأوضح العوادي أن هناك العديد من القضايا المشتركة بين مصر والعراق من بينها مكافحة الإرهاب والفساد، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المصرية المبذولة والداعمة للدولة السورية.