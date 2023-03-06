وأوضحت شبكة إيه أر أر الإستونية أن حزب الإصلاح حصل على 37 مقعدًا و31 % من الأصوات في انتخابات 2023 والآن كلاس في طريقها للعودة كرئيسة للوزراء وقيادة الائتلاف المقبل.

وذكرت أن حزب الشعب المحافظ صاحب المركز الثاني حصل على 16% بـ 17 مقعدا، فيما حصل حزب الوسط الذي احتل المرتبة الثالثة على 14.8% من الأصوات ليكون من نصيبه 16 مقعدا في البرلمان، بالإضافة إلى مقاعد للحزب "الديمقراطي الاجتماعي" وحزب "الوطن" و"إستونيا 200".

وقالت كلاس ، البالغة من العمر 45 عاما وتشغل المنصب الأعلى في البلاد منذ عام 2021 ، بعد إعلان النتائج " أود أن أشكر جميع الناخبين، أشكركم على ثقتكم ، وأشكركم على فرصة رئاسة الحكومة مجددا، ممتنون للغاية لتقييمكم لعملنا."

وفي المجموع، شارك أكثر من 615 ألف ناخب في الانتخابات، وهذه هي أعلى نسبة مشاركة منذ أن استعادت إستونيا استقلالها.

يشار إلى أن إستونيا هي دولة من دول البلطيق يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليون نسمة وتقع على حدود روسيا من الشرق، وقد انفصلت عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991 واتخذت مسارا غربيا واضحا وانضمت إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.