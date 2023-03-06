"التموين" تبدأ العمل بالفترة الثانية من الأوكازيون الشتوى حتى عيد الأم

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، العمل بالفترة الثانية من الأوكازيون الشتوي ويستمر حتى يوم 21 مارس، في إطار الحرص على توفير منتجات بأسعار مخفضة خاصة مع قدوم مناسبة عيد الام ، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة والتزام التجار بالأسعار المعلنة.

كما تستمر مديريات التموين في إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي بالمحافظات المختلفة.

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جارى العمل بالفترة الثانية من موسم الأوكازيون الشتوي 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض ،خاصة بعد ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوي 2023 لأكثر من 3240 محل منذ بدء العمل بالاوكازيون الشتوي وأن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات في أسعار السلع على المنتجات تتراوح من 20 %،وتصل إلى 50% لبعض المنتجات، مطالبا المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض وفى حالة التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات في كافة المحافظات.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق طوال فترة الأوكازيون الشتوي وأن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع على المنتجات تتراوح من 20 % ،وتصل إلى 50% لبعض المنتجات كما تم تحرير 561 مخالفة حتى الآن منهم 154 مخالفة لتخفيضات وهمية وتم احالة أصحابها الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مطالبة المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض وفى حالة التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات في كافة المحافظات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى طالبت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، كما يكثف جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي ستشارك فى الأوكازيون الشتوي 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.