التصريح بدفن 6 عمال لقوا مصرعهم بسبب تسرب غاز داخل شقة فى مدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن 6 عمال لقوا مصرعهم بسبب تسرب غاز داخل شقة فى مدينة 6 أكتوبر، عقب مناظرة جثامين الضحايا وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليهم وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

فيما انتدبت النيابة العامة رجال المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى لفحص أسباب وملابسات الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

حصل اليوم السابع على أسماء المتوفين فى حادث تسرب غاز داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وهم "طارق مصطفى أنور" 23 سنة، و"وليد حمد حسين" 29 سنة، و"محمد سعيد محمد" 23 سنة، و"يوسف عبد الفتاح السيد" 23 سنة، و"بدوي بريك عبد العاطى"، 33 سنة، و"عبد الله حسن موسى" 19 سنة، ونقلوا إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن 6 عمال لقو مصرعهم داخل شقة مستأجرة بمنطقة هرم سيتى بنطاق حدائق أكتوبر، نتيجة تسرب غاز داخل الشقة بسبب ترك "حلة مياه أثناء التسخين على البوتجاز" أدت إلى إطفاء شعلته، وحدث تسرب منه ونتج عنه 6 حالات وفاة.

وأضافت التحريات، أنه بمجرد وصول مسئولى شركة الغاز إلى المكان، تم غلق مكان التسريب، ونقل المتوفين إلى المستشفى، ويعكف رجال المباحث على جمع المعلومات الكاملة عن المتوفين، والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان حول الحادث.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد وفاة عدد من الأشخاص داخل شقة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على 6 أشخاص مفارقين الحياة داخل شقة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز أدى لوفاتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.