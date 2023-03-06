اليوم السابع
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التحالف الوطنى للعمل الأهلى: وصلنا 50 ألف متطوع أغلبهم من الشباب والمرأة

الإثنين، 06 مارس 2023 12:18 ص
التحالف الوطنى للعمل الأهلى: وصلنا 50 ألف متطوع أغلبهم من الشباب والمرأة المهندس أحمد موسى
كتب الأمير نصرى

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قال المهندس أحمد موسى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، كان لنا تجارب للمتطوعين فى محو الأمية وفيروس سى، ودائما هم ثقافة كبيرة نعتمد عليهم فى عملنا، وكان لهم دور كبير فى قمة المناخ بشرم الشيخ، كما شاركوا فى المتحف الكبير. 
 
وأضاف أحمد موسى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسنى على القناة الأولى المصرية، لدينا قوافل ستر وعافية يقوم عليها المتطوعين ويصل فى كل قافلة حوالى 2000 متطوع، ونعتمد على أن يكون المتطوع من نفس المكان وبذلك يخدم أهله.
 
تابع أحمد موسى وصلنا لـ 50 ألف متطوع موسمى، مؤكدا أن الرئيس السيسى يحيى المتطوعين ويقدرهم، كما ننحاز للشباب، والمرأة لها دور كبير فى التطوع.
 
 
 

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