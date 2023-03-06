البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط لإمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

وكالات

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة، لا تخطط لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، رغم وصول طيارين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسى، قالت جان بيير خلال إفادة صحفية ردا على سؤال حول إمكانية إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16": "الرئيس تحدث عن موضوع مقاتلات إف-16 كما تعلمون. لم يتغير أي شيء فيما قاله الرئيس. لا يتم التخطيط لهذا الأمر".

ونهاية الشهر الماضي أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا لا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز "F-16" الآن.

وقال سوليفان لشبكة CNN: "إنهم (الأوكرانيون) يستعدون لهجوم مضاد، في رأينا، طائرات F-16 ليس لديها قدرات أساسية لهجوم مضاد".