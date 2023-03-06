اليوم السابع
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الإثنين، 06 مارس 2023 08:36 م
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البنك الدولى يقرر تجميد العمل مع تونس مؤقتا

الإثنين، 06 مارس 2023 08:01 م
البنك الدولى يقرر تجميد العمل مع تونس مؤقتا البنك الدولى
وكالات

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أعلن البنك الدولى تجميد العمل مع تونس مؤقتا، على خلفية اتهامات بالعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاثنين، إن "تونس دولة ذات سيادة ولها قوانينها، ومسؤولة عن سلامة كل من يسكن على أراضيها".


وأضاف عمار خلال مؤتمر صحفي، "أن اتهام تونس بالعنصرية تجاه المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء "مرفوض وليس صحيحاً"، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة لبلاده بالعنصرية "غير منطقية".

وتابع عمار أن هناك ما سماها "حملة" ضد بلاده، موضحاً أن هذه الحملة "وجدت من يعاونها من أصحاب المصالح في الداخل والخارج".

 

 


البنك الدولى

تونس

قضية المهاجرين الأفارقة

تونس والبنك الدولى



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