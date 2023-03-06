الاستماع لأقوال 3 أشخاص أصيبوا فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال 3 أشخاص تعرضوا للإصابة خلال مشاجرة في العجوزة، وذكروا أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، وأثناء اشتراكهم في المشاجرة تعرضوا للإصابة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أرض اللواء بالعجوزة، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أرض اللواء بالعجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

أشارت تحريات رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بين المتهمين بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من المتشاجرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.