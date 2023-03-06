وقال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة- في تصريح صحفي، اليو- إن سلطات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا يدعى نعيم عبد السلام الشريف، أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون "إيريز"، شمال قطاع غزة، وكان مرافقاً لزوجة ابنه.

وتتعمد سلطات الاحتلال اعتقال المواطنين من مرضى ومرافقيهم وتجار وعمال بين الفينة والأخرى خلال مرورهم عبر معبر بيت حانون.

وفي وقت سابق اليوم.. توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الشرقية لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان في المنطقة، إن 9 آليات عسكرية توغلت من بوابة النجار شرق خان يونس، بينها 4 جرافات، ونفذت عملية تمشيط باتجاه جنوب المنطقة.