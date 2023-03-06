الإمارات: عدد من الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام رئيس الدولة

إيمان حنا

أدى عدد من الوزراء الجدد فى الإمارات القسم ، اليوم الاثنين، أمام الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.

وكتب بن زايدة تغريدة على حسابه الرسمى ب"تويتر"، قال فيها: " شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم، مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية".

ومن جهة ثانية، كانت دولة الإمارات قد أدانت التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة، ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.