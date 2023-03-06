الإسكان: تأثيث الوحدات السكنية البديلة بمنطقة مطار إمبابة لسكان جزيرة الوراق مجانا

كتب أحمد حسن

صرح المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة ، بأنه تم اليوم تأثيث عددٍ من الوحدات السكنية البديلة بالمجان بمنطقة مطار إمبابة، لمستحقيها من أهالي جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز، ووسط فرحة من الأهالي.

وأوضح المهندس أسامة شوقي، أن ذلك ياتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بإشراك وزارة التضامن في جانب تأثيت السكن البديل لأهالي الجزيرة، وأن الأثاث والأجهزة التى تم تسليمهما للأهالي تضم أجهزة كهربائية ( شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير جودة الحياة لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة.

وأشار المهندس أسامة شوقي، إلى أنه تم التأكد من نوعية وجودة الأجهزة والأثاث التى تم توفيرهما لأهالي الجزيرة بالوحدات السكنية البديلة.

وفي ذات السياق، أشار المهندس أسامة شوقي، إلى أنه سبق إجراء حوالي 26 قرعة علنية لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة بمناطق أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة والعبور، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحاً بها رقم العمارة ورقم الوحدة والمنطقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

وأضاف المهندس أسامة شوقي، أنه يتم بعد الانتهاء من إجراء القرعات العلنية، وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال العمل بجميع المحاور الرضائية لأهالي جزيرة الوراق.

وقال رئيس جهاز الوراق الجديدة، إن المستفيدين سبق وأن أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات.