اعرف الإرشادات اللازمة لقبول تسجيلك فى مسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

كتب عبد الله محمود

بعد قرار النيابة الإدارية مد فترة التسجيل الإلكترونى عبر موقعها الرسمي، لراغبى الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، من الذكور والإناث حددت النيابة الإدارية شرطين أساسيين وذلك لضمان قبول التسجيل من قبل المتقدمين لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، وذلك لكل جامعة من الجامعات على مستوى الجمهورية على حده.

أولا: يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكترونى، واتباع الإرشادات بدقة، حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

ثانيا: لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان، أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

ويتم التقديم عن طريق التقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى، في الفترة من 11 إلى 28 مارس 2023 بمقر الهيئة بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر.

ويبدأ تقديم الطلبات في تمام التاسعة صباحا، وينتهى في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في فترة أيام تقديم الطلبات.

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 30 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

ويتم ادخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.