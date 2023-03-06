ارتفاع عدد مساجد شمال سيناء المشاركة فى برنامج المنبر الثابت لـ20 مسجدًا

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، زيادة عدد المساجد المشاركة في برنامج المنبر الثابت الدعوى المشترك بين الأزهر والأوقاف بشمال سيناء إلى 20 مسجدا بمراكز المحافظة بداية من شهر مارس 2023.

وأوضح بيان أوقاف شمال سيناء، أنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتورمحمد مختار جمعة (وزير الأوقاف) ، ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر والأوقاف بمساجد شمال سيناء (الثلاثاء من كل أسبوع) بعد صلاة المغرب فى 20 مسجدا بمراكز المحافظة بعد ترشيح وزارة الأوقاف5 مساجد جديدة للمشاركة فى النشاط الدعوى بداية من شهر مارس 2023م.

ومن المقرر مضاعفة عمل البرنامج خلال شهر رمضان بواقع " درسين أسبوعيًّا بالمساجد المشاركة" يومين في الأسبوع " بعد صلاة العصر، وتتضمن يوم الثلاثاء 2023/3/7 موضوع (فضائل النصف من شعبان)، والثلاثاء 2023/3/14 موضوع ( التوبة والاستغفار)، الثلاثاء 2023/3/21، عن موضوع (استقبال شهر رمضان المبارك)، والثلاثاء 2023/3/28 ، عن موضوع: (رمضان شهر القرآن).

كما أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، تواصل اختبارات التصفية النهائية للمسابقة القرآنية لليوم الثاني على التوالي، للناجحين فى التصفية الأولية من إدارة أوقاف الشيخ زويد ، الماسورة ، الحسنة ، القسيمة، بمسجد النصر بالعريش، لجميع المستويات الاربعة المحددة فى إعلان المسابقة، وهي المستوى الأول المرحلة الابتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثاني المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم)، وتضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام، ومقررا عقد اختبارات التصفية النهائية للناجحين فى التصفية الأولية من باقى الإدارات الفرعية تباعاً.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء، قائمة الأئمة المتميزين وهم الشيخ زاهر على محمد على ، مدير إدارة أوقاف غرب العريش ، لتكريمه وحصوله على مكافأة التميز للأفضل أداءاً فى متابعة وتنفيذ الأنشطة الدعوية خلال شهر فبراير 2023، و الشيخ ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم قاقا، إمام وخطيب مسجد الرفاعي بإدارة أوقاف شرق العريش ، لتكريمه وحصوله على مكافأة التميز للأفضل أداءاً فى النشاط الدعوى ( المنبر الثابت) خلال شهر فبراير 2023م، الشيخ عبد القوى ابراهيم عبد القوى، إمام وخطيب مسجد آل عمران ، حى الزهور ، إدارة أوقاف غرب العريش ، لتكريمه وحصوله على مكافأة التميز للأفضل أداءاً فى النشاط الدعوى ( البرنامج التثقيفي للأطفال ) خلال شهر فبراير 2023م.