إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص و سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى بنطاق منطقة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى الصف بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة نقل وميكروباص. وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .