اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الصف

الإثنين، 06 مارس 2023 10:22 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الصف اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص و سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى بنطاق منطقة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا  من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى الصف بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة نقل وميكروباص. وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 

أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

طريق الصحراوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة